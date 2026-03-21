پنڈی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، بھائی اور بیٹا زخمی

پولیس نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کردیا، شواہد جمع کرلیے گئے، مزید تحقیقات جاری

اسٹاف رپورٹر March 21, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی:

تھانہ گوجرخان کے علاقے اسکیم دو میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جب کہ بھائی اور بیٹا زخمی ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق شہری محمد علی نے پولیس ایمرجنسی پر اطلاع دی کہ اس کے بھتیجے سبطین کا اذان نامی شخص و دیگر سے جھگڑا ہوا ہے، اذان وغیرہ کے ساتھ 7 افراد آئے اور فائرنگ شروع کردی جس سے 44 سالہ کزن مرزا گلتاسب  گولیاں لگنے سے موقع پر دم توڑ گیا اس کا بھائی ممریز اور بیٹا مرزا بلال شدید زخمی ہوئے۔

پولیس کے مطابق لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کردیا گیا ہے، شواہد جمع کرلیے گئے ہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو