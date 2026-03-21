عیدالفطر کے پہلے روز اورنگی ٹاؤن میں ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کر روند کر شدید زخمی کر دیا جبکہ شہر کے دیگر علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق اورنگی ٹاؤن کے علاقے گلشن بہار پیٹرول پمپ کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو روند کر شدید زخمی کر دیا جسے چھیپا کے رضا کاروں نے تشویشناک حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق شدید زخمی کی شناخت 45 سالہ عمر کے نام سے کی گئی۔ ہیڈ محرر تھانہ پاکستان بازار اے ایس آئی غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ حادثہ کچرا اٹھانے والے ٹرک سے پیش آیا ہے۔
پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک اپنے قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا جبکہ زخمی شخص کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے، جس ٹرک سے حادثہ پیش آیا اس کی نہ تو بیک لائٹس اور نہ ہی بیک نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی جو ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شہر کی سڑکوں پر چل رہا تھا۔
دوسری جانب گھگھر پھاٹک کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے۔ ایدھی حکام کے مطابق حادثہ سوزوکی پک اپ الٹنے کے باعث پیش آیا تھا جبکہ متوفی کی شناخت سہیل کے نام سے کی گئی جبکہ 3 خواتین سمیت دیگر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منقتل کر دیا گیا۔
دریں اثنا سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ایدھی کے رضا کاروں نے عباسی شہید اسپتال پہنچائی۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آیا جبکہ متوفی راہگیر اور حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے۔