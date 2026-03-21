کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، عید کے پہلے روز ٹرک نے موٹرسائیکل سوار 2 نوجوانوں کو کچل دیا

دوسرے ٹریفک حادثے میں گھگھر پھاٹک کے قریب واقعے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے

منور خان March 21, 2026
عیدالفطر کے پہلے روز اورنگی ٹاؤن میں ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کر روند کر شدید زخمی کر دیا جبکہ شہر کے دیگر علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق اورنگی ٹاؤن کے علاقے گلشن بہار پیٹرول پمپ کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو روند کر شدید زخمی کر دیا جسے چھیپا کے رضا کاروں نے تشویشناک حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق شدید زخمی کی شناخت 45 سالہ عمر کے نام سے کی گئی۔ ہیڈ محرر تھانہ پاکستان بازار اے ایس آئی غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ حادثہ کچرا اٹھانے والے ٹرک سے پیش آیا ہے۔

پولیس نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک اپنے قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا جبکہ زخمی شخص کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

اس حوالے سے پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے، جس ٹرک سے حادثہ پیش آیا اس کی نہ تو بیک لائٹس اور نہ ہی بیک نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی جو ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شہر کی سڑکوں پر چل رہا تھا۔

دوسری جانب گھگھر پھاٹک کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے۔ ایدھی حکام کے مطابق حادثہ سوزوکی پک اپ الٹنے کے باعث پیش آیا تھا جبکہ متوفی کی شناخت سہیل کے نام سے کی گئی جبکہ 3 خواتین سمیت دیگر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منقتل کر دیا گیا۔

دریں اثنا سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ایدھی کے رضا کاروں نے عباسی شہید اسپتال پہنچائی۔

 ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آیا جبکہ متوفی راہگیر اور حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے۔
