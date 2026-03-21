تابڑ توڑ حملے کرکے ایران کی آبنائے ہرمز پر گرفت کو کمزور کردیا؛ امریکا

امریکا نے ایران کے جوہری مرکز نطنز پر بھی حملہ کیا

ویب ڈیسک March 21, 2026
امریکا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حالیہ بمباری کے بعد آبنائے ہرمز کو خطرے میں ڈالنے کی ایرانی صلاحیت کمزور ہو گئی.

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہفتے ایک زیر زمین فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا جہاں ایران کروز میزائل اور دیگر ہتھیار ذخیرہ کرتا تھا جس سے ایران کی عسکری صلاحیت کو نقصان پہنچا ہے۔

علاوہ ازیں امریکا نے ایران کے مرکزی جوہری تنصیب نطنز پر بھی حملہ کیا اور اسرائیلی فوج نے تہران میں رات کے دوران بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے اور درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔

امریکا نے دعویٰ کیا ہے ان حملوں کے نتیجے میں ایران کی عسکری قوت میں کمی آئی ہے اور آبنائے ہرمز میں ایران کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل امریکا نے نیٹو اتحادی ممالک سے اپیل کی تھی کہ آبنائے ہرمز پر ایران کیخلاف فوجی آپریشن کے لیے آگے آئیں کیوں کہ ان ممالک سے فوجی کارروائیاں آسان ہیں۔

صدر ٹرمپ نے شکوہ کیا تھا کہ ان کی اپیل کے باوجود کسی نیٹو ملک نے ساتھ نہ دیا اور اب امریکا کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔

آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا بھر میں پیٹرول کی ترسیل شدید متاثر ہوئی ہے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔
