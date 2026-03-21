امریکا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر حالیہ بمباری کے بعد آبنائے ہرمز کو خطرے میں ڈالنے کی ایرانی صلاحیت کمزور ہو گئی.
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ہفتے ایک زیر زمین فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا جہاں ایران کروز میزائل اور دیگر ہتھیار ذخیرہ کرتا تھا جس سے ایران کی عسکری صلاحیت کو نقصان پہنچا ہے۔
علاوہ ازیں امریکا نے ایران کے مرکزی جوہری تنصیب نطنز پر بھی حملہ کیا اور اسرائیلی فوج نے تہران میں رات کے دوران بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے اور درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔
امریکا نے دعویٰ کیا ہے ان حملوں کے نتیجے میں ایران کی عسکری قوت میں کمی آئی ہے اور آبنائے ہرمز میں ایران کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل امریکا نے نیٹو اتحادی ممالک سے اپیل کی تھی کہ آبنائے ہرمز پر ایران کیخلاف فوجی آپریشن کے لیے آگے آئیں کیوں کہ ان ممالک سے فوجی کارروائیاں آسان ہیں۔
صدر ٹرمپ نے شکوہ کیا تھا کہ ان کی اپیل کے باوجود کسی نیٹو ملک نے ساتھ نہ دیا اور اب امریکا کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا بھر میں پیٹرول کی ترسیل شدید متاثر ہوئی ہے اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔