یہ ہماری جنگ نہیں ہم پر مسلط کی گئی ہے، ایرانی وزیر خارجہ

ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جاپانی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا ہے کہ موجودہ جنگ ایران کی اپنی نہیں بلکہ اس پر مسلط کی گئی ہے تاہم تہران عارضی نہیں بلکہ مکمل، جامع اور دیرپا جنگ بندی کا خواہاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران ہر اس اقدام کا خیرمقدم کرے گا جو جنگ کے مکمل خاتمے کا باعث بنے، اور کسی بھی سنجیدہ جنگ بندی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ بعض ممالک مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور تنازعات کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔
عباس عراقچی نے امریکا کے کردار پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ واشنگٹن خطے میں جارحیت روکنے کے لیے تیار ہے۔
ایک اہم پیشرفت میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جاپان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے پیش نظر ایران آبنائے ہرمز سے جاپانی جہازوں کے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے آمادہ ہے، جو عالمی توانائی سپلائی کے تناظر میں اہم پیشرفت سمجھی جا رہی ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دیتا ہے، بشرطیکہ اس کی خودمختاری اور سلامتی کا احترام کیا جائے۔