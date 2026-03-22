یہ ہماری جنگ نہیں ہم پر مسلط کی گئی ہے، ایرانی وزیر خارجہ

بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ واشنگٹن خطے میں جارحیت روکنے کے لیے تیار ہے، عباس عراقچی

ویب ڈیسک March 22, 2026
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جاپانی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں واضح کیا ہے کہ موجودہ جنگ ایران کی اپنی نہیں بلکہ اس پر مسلط کی گئی ہے تاہم تہران عارضی نہیں بلکہ مکمل، جامع اور دیرپا جنگ بندی کا خواہاں ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایران ہر اس اقدام کا خیرمقدم کرے گا جو جنگ کے مکمل خاتمے کا باعث بنے، اور کسی بھی سنجیدہ جنگ بندی تجویز پر غور کرنے کے لیے تیار ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ بعض ممالک مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور تنازعات کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔

عباس عراقچی نے امریکا کے کردار پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ واشنگٹن خطے میں جارحیت روکنے کے لیے تیار ہے۔

ایک اہم پیشرفت میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جاپان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے پیش نظر ایران آبنائے ہرمز سے جاپانی جہازوں کے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے آمادہ ہے، جو عالمی توانائی سپلائی کے تناظر میں اہم پیشرفت سمجھی جا رہی ہے۔

انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے کو ترجیح دیتا ہے، بشرطیکہ اس کی خودمختاری اور سلامتی کا احترام کیا جائے۔
