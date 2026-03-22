بھارت کا مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش ہے، صدرِ مملکت

بھارت سے سندھ طاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، آصف زرداری

ویب ڈیسک March 22, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت کا مشترکہ آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر تشویش ہے۔

عالمی یومِ آب کے موقع پر پیغام صدر مملکت کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی پر مذمت کا اعادہ کرتے ہیں، ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا شیئرنگ میں خلل پر تحفظات ہیں۔

صدرِ مملکت کا کہنا تھا کہ سندھ طاس معاہدہ خطے میں پانی کی منصفانہ تقسیم کا ضامن ہے، بھارت سے معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔

آصف زرداری نے کہا کہ عالمی یومِ آب، رواں برس، ’’پانی اور صنف‘‘ کے موضوع کی جانب توجہ مبذول کرواتا ہے، صاف پانی کی عدم دستیابی کا بوجھ خواتین اور لڑکیوں پر زیادہ ہے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں عوام غیر محفوظ آبی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پانی کے حصول میں خواتین کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے، صاف پانی اور نکاسیِ آب تک رسائی بنیادی حق ہے۔ پانی کی محفوظ فراہمی کو قومی ترجیح ہونا چاہیئے، آبی وسائل کے مؤثر انتظام اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے اقدامات کی اہمیت اجاگر کی جائے۔

صدرِ مملکت کا کہنا تھا کہ عوامی سطح پر چھوٹے اقدامات سے بڑے نتائج ممکن ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافہ، آبی وسائل پر دباؤ ہے، پانی کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

متعلقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو