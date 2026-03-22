عید کا دن ماتم میں تبدیل، والدین کے گھر عید منانے آئیں بیٹیاں فائرنگ سے جاں بحق

ویب ڈیسک March 22, 2026
facebook whatsup

کے پی میں کاٹلنگ کے علاقے تھانہ حرکی کی حدود قاسمی میں فائرنگ سے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک ہی گھر کی تین خواتین جاں بحق ہوگئی ہیں۔

فائرنگ کے واقعے میں دو کمسن بچے بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق خواتین میں محبوب علی کی اہلیہ اور دو بیٹیاں شامل ہیں۔

دونوں بیٹیاں شادی شدہ، عید منانے والدین کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ زخمی بچوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل ہیں۔

زخمی بچے جاں بحق خاتون کے نواسہ اور نواسی ہیں۔ زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو