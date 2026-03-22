عید الفطر کے موقع پر لائن آف کنٹرول پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کا قوم کے نام خصوصی پیغام

سخت موسمی حالات اور برف پوش پہاڑوں پر فرائض انجام دیتے جوانوں کی ملک بھر کے عوام کوعید کی مبارکباد

ویب ڈیسک March 22, 2026
پاک فوج کے جوانوں نے عیدالفطر کے موقع پر لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے اگلے محاذوں سے قوم کے نام خصوصی پیغام جاری کر دیا۔

سخت موسمی حالات اور برف پوش پہاڑوں پر فرائض انجام دینے والے جوانوں نے ملک بھر کے عوام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ ایل او سی پر تعینات بہادر سپاہیوں کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کا دفاع ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ ہر وقت چوکس ہیں تاکہ قوم پرامن ماحول میں عید کی خوشیاں منا سکے۔

جوانوں نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ اپنے اہلِ خانہ سے دور ہیں، مگر ملک کی سلامتی اور عوام کی خوشی ہی ان کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔

سپاہیوں نے مزید کہا کہ قوم کا اعتماد اور محبت ان کے حوصلے کو مزید بلند کرتی ہے۔ عید کے اس خوشی کے موقع پر جہاں پورا ملک جشن میں مصروف ہے، وہیں سرحدوں پر تعینات پاک فوج کے جوان وطن کے دفاع کے لیے مستعد کھڑے ہیں۔

 
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 11:19 AM |
شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

 Mar 21, 2026 06:58 PM |
شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

 Mar 21, 2026 02:28 PM |

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، عید کے پہلے روز ٹرک نے موٹرسائیکل سوار 2 نوجوانوں کو کچل دیا

Express News

پشاور سمیت خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

قومی گرڈ پر صارفین کی واپسی سے اضافی بجلی کی پیداوار، 12 ارب کی بچت

Express News

لاہور، عید کے روز پتنگ بازی کرنے والے 14 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں جھگڑے کے دوران نوجوان کو گلا دبا کر قتل کردیا گیا

Express News

عمران خان کی ان کے بچوں سے بات کرادی گئی

