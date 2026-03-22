ایف آئی اے کراچی کی کارروائی، حوالہ ہنڈی کی کروڑوں مالیت کی کرنسی ضبط

کارروائی ڈائریکٹر کراچی زون کی ہدایات اورڈپٹی ڈائریکٹرکی نگرانی میں کی گئی

ویب ڈیسک March 22, 2026
ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی نے حوالہ ہنڈی سے متعلق کارروائی کے دوران 289 کروڑروپے مالیت کی کرنسی تحویل میں لے لی۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے ٹیم نےغیر قانونی فارن کرنسی اورحوالہ ہنڈی کے خلاف آپریشن کیا۔

کارروائی ڈائریکٹر کراچی زون کی ہدایات اورڈپٹی ڈائریکٹرکی نگرانی میں کی گئی، غیر قانونی فارن کرنسی اورحوالہ ہنڈی کےخلاف کریک ڈاؤن کے دوران ملزم عبدالرحمان ولد سلطان محمد کو موچکو پولیس اسٹیشن کراچی سےتحویل میں لیا گیا۔

ملزم کے قبضے سے ایرانی کرنسی میں تقریباً 289 کروڑ مالیت کی رقم برآمد ہوئی۔ ایک موبائل فون بھی برآمد ہوا جس میں غیر قانونی لین دین کا ریکارڈ موجود ہے۔

موبائل فون میں فارن کرنسی کی خرید و فروخت اورحوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد پائے گئے۔ ملزم کو برآمد شدہ کرنسی اورشواہد سمیت ایف آئی اے سی بی سی کراچی منتقل کر دیا گیا، مذکورہ معاملے پرمذید تفتیش جاری ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 06:19 AM |
شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

 Mar 21, 2026 01:58 PM |
شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

 Mar 21, 2026 09:28 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، عید کے پہلے روز ٹرک نے موٹرسائیکل سوار 2 نوجوانوں کو کچل دیا

Express News

پشاور سمیت خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

قومی گرڈ پر صارفین کی واپسی سے اضافی بجلی کی پیداوار، 12 ارب کی بچت

Express News

لاہور، عید کے روز پتنگ بازی کرنے والے 14 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں جھگڑے کے دوران نوجوان کو گلا دبا کر قتل کردیا گیا

Express News

عمران خان کی ان کے بچوں سے بات کرادی گئی

