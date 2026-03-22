کراچی:
مغربی لہر ملک کے بیشتر علاقوں کو متاثر کر رہی ہے، جس کے زیر اثر آج کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے دوران معمول سے تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔
کراچی کے علاوہ دیہی سندھ کے علاقوں لاڑکانہ، قمبر شہداد کوٹ، شکارپور، جیکب آباد، سکھر، نوشہرو فیروز اور دادو میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے دوران چند مقامات پر بجلی گرنے کا بھی امکان ہے۔
واضح رہے کہ کراچی میں عید کے پہلے روز صبح کے وقت بھی طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارش سے موسم خوش گوار ہوگیا تھا۔
تیز بارش کے سبب سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے مساجد اور عید گاہ کی طرف جانے والے نمازوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا۔