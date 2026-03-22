پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمٰن کی اکلوتی بیٹی ماروی ملک انتقال کر گئیں

پی پی پی سیکریٹریٹ کے مطابق شیری رحمٰن کی بیٹی ماروی ملک کو چند روز قبل برین ہیمرج ہوا تھا

ویب ڈیسک March 22, 2026
پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمٰن کی بیٹی ماروی ملک انتقال کر گئیں۔

پی پی پی سیکریٹریٹ کےمطابق 35سال کی ماروی ملک برین ہمیرج کے باعث کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھیں، اہل خانہ کے مطابق ماروی ملک کو 5 دن قبل کلفٹن کے نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، 35 برس کی ماروی ملک کوتین دن قبل طبعیت خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پرمنتقل کیا گیا۔

خاندانی ذرائع کے مطابق ماروی ملک کا انتقال برین ہیمرج سے ہوا، مرحومہ کی نمازِ جنازہ کل بروز پیر سہ پہرساڑھے تین بجے ڈی ایچ اے فیز ایٹ کراچی میں اداکی جائے گی، جس کے بعد تدفین مقامی قبرستان میں کی جائےگی۔

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ماروی ملک کے انتقال پر شیری رحمان سے اظہار تعزیت کیا، شیری رحمان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔

پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری نے سینیٹر شیری رحمان کی صاحبزادی ماروی ملک کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہارکیا اور کہا کہ ماروی ملک کے انتقال کی خبر سن کر دل انتہائی افسردہ اور صدمے سے دوچار ہے، یہ ایک ناقابلِ تلافی نقصان ہے، اس دکھ کی گھڑی میں سینیٹر شیری رحمان اور ان کے اہلِ خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔

شازیہ مری کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ ماروی ملک کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین،  اللہ تعالیٰ لواحقین کو یہ صدمہ صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غم کی اس گھڑی میں پارٹی کارکنان شیری رحمان اور ان کے خاندان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔

صدر آصف علی زرداری نے سینیٹر شیری رحمٰن کی صاحبزادی ماروی خورشید ملک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔

صدر مملکت نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی، اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی، اللّہ تعالیٰ سوگوار خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔

 

 
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 11:19 AM |
شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

 Mar 21, 2026 06:58 PM |
شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

 Mar 21, 2026 02:28 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، عید کے پہلے روز ٹرک نے موٹرسائیکل سوار 2 نوجوانوں کو کچل دیا

Express News

پشاور سمیت خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

قومی گرڈ پر صارفین کی واپسی سے اضافی بجلی کی پیداوار، 12 ارب کی بچت

Express News

لاہور، عید کے روز پتنگ بازی کرنے والے 14 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں جھگڑے کے دوران نوجوان کو گلا دبا کر قتل کردیا گیا

Express News

عمران خان کی ان کے بچوں سے بات کرادی گئی

