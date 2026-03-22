پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمٰن کی بیٹی ماروی ملک انتقال کر گئیں۔
پی پی پی سیکریٹریٹ کےمطابق 35سال کی ماروی ملک برین ہمیرج کے باعث کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھیں، اہل خانہ کے مطابق ماروی ملک کو 5 دن قبل کلفٹن کے نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، 35 برس کی ماروی ملک کوتین دن قبل طبعیت خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پرمنتقل کیا گیا۔
خاندانی ذرائع کے مطابق ماروی ملک کا انتقال برین ہیمرج سے ہوا، مرحومہ کی نمازِ جنازہ کل بروز پیر سہ پہرساڑھے تین بجے ڈی ایچ اے فیز ایٹ کراچی میں اداکی جائے گی، جس کے بعد تدفین مقامی قبرستان میں کی جائےگی۔
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ماروی ملک کے انتقال پر شیری رحمان سے اظہار تعزیت کیا، شیری رحمان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔
پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری نے سینیٹر شیری رحمان کی صاحبزادی ماروی ملک کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہارکیا اور کہا کہ ماروی ملک کے انتقال کی خبر سن کر دل انتہائی افسردہ اور صدمے سے دوچار ہے، یہ ایک ناقابلِ تلافی نقصان ہے، اس دکھ کی گھڑی میں سینیٹر شیری رحمان اور ان کے اہلِ خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔
شازیہ مری کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ ماروی ملک کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ لواحقین کو یہ صدمہ صبر و حوصلے کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غم کی اس گھڑی میں پارٹی کارکنان شیری رحمان اور ان کے خاندان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔
صدر آصف علی زرداری نے سینیٹر شیری رحمٰن کی صاحبزادی ماروی خورشید ملک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
صدر مملکت نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی، اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی، اللّہ تعالیٰ سوگوار خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔