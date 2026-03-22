راولپنڈی میں لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات میں چار افراد قتل اور چار زخمی ہوگئے۔
تھانہ گوجرخان کے علاقے رتالہ جبر کے علاقے سے 42 سالہ شخص کی لاش سڑک کنارے سے ملی جسے فائرنگ کرکے قتل کیا گیا تھا۔
گوجرخان کے علاقے اسکیم ٹو میں جھگڑے پر ازان وغیرہ نے فائرنگ کرکے گلتاسب کو قتل اور اسکے بھائی ممریز اور بیٹے بلال کو زخمی کردیا، آفتاب نامی راہ گیر بھی فائرنگ کی زد میں آکر زخمی ہوگیا۔
تھانہ دھمیال کے علاقے میں لین دین کے تنازع پر شکیل وغیرہ نے فائرنگ کرکے فہیم بادشاہ کو قتل کردیا، دونوں ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے۔
تھانہ ٹیکسلا کے علاقے پنڈ گوندل میں تلخ کلامی اور گھر میں شکوہ کرنے پر ممتاز کیانی نے فائرنگ کرکے دلنواز کو قتل کردیا، پولیس حکام کے مطابق چاروں واقعات کے مقدمات درج کرلیے گئے ہیں اور تفتیش جاری ہے۔