گیری کرسٹن کو پاکستان میں کوچنگ کے دوران کن مشکلات اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟

بیرونی مداخلت اور دباؤ کی وجہ سے مؤثر انداز میں منصوبہ بندی اور اس پر عملدرآمد مشکل ہو جاتا ہے، سابق ہیڈ کوچ

ویب ڈیسک March 22, 2026
facebook whatsup

پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے کہا ہے کہ قومی ٹیم کے ساتھ کام کے دوران انہیں بیرونی دباؤ اور غیر معمولی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا۔

ایک انٹرویو میں اپنے دورِ کوچنگ کے تجربات بیان کرتے ہوئے گیری کرسٹن نے کہا  کہ بیرونی مداخلت اور دباؤ کی وجہ سے مؤثر انداز میں منصوبہ بندی اور اس پر عملدرآمد مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کوچ کے لیے واضح سمت متعین کرنا ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب کسی کوچ کو ذمہ داری دی جائے تو اسے اپنی حکمت عملی کے مطابق کام کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے کیونکہ بار بار مداخلت سے ٹیم کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم کی خراب کارکردگی پر فوری اور سخت ردعمل، جیسے تادیبی اقدامات، ٹیم کے ماحول کو خراب کرتے ہیں اور عدم استحکام کو جنم دیتے ہیں۔ ان کے مطابق کوچ کو تبدیل کرنا آسان حل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ طرزِ عمل طویل المدتی طور پر فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔

انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم کے ساتھ کام کرنا مجموعی طور پر ایک اچھا تجربہ رہا اور پاکستانی کھلاڑی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھرپور ہیں۔ اگرچہ زبان کا فرق ایک حد تک موجود تھا، مگر کرکٹ ایک ایسی مشترکہ زبان ہے جو کھلاڑیوں اور کوچ کے درمیان رابطے کو آسان بنا دیتی ہے، جس سے میدان میں بہتر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 06:19 AM |
شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

 Mar 21, 2026 01:58 PM |
شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

شوبز ستاروں کی فیملی فوٹوز کے ساتھ مداحوں کو عید کی مبارکباد

 Mar 21, 2026 09:28 AM |

متعلقہ

Express News

بابراعظم شیف بن گئے، شیر خرمہ بنانے کی ویڈیو وائرل

Express News

رونالڈو کا عید کے موقع پر مسلمانوں کیلیے خاص پیغام وائرل

Express News

اہم آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل سے باہر

Express News

تیسرا ٹی ٹوئنٹی: نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

لیونل میسی نے کرسٹیانو رونالڈو سے بڑا اعزاز چھین لیا

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی: انگلینڈ میں استعمال ہونیوالی گیندوں کی قلت کا خطرہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو