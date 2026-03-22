پشاور زلمی نے بنگلہ دیشی اوپنر تنزید حسن تمیم کو ٹیم میں شامل کرلیا

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 سے قبل پشاور زلمی نے اپنی اسکواڈ کو مزید مضبوط بناتے ہوئے بنگلہ دیش کے ابھرتے ہوئے اوپنر تنزید حسن تمیم کو ٹیم میں شامل کرلیا۔
رپورٹس کے مطابق تنزید حسن تمیم کو پی ایس ایل 11 کے لیے زلمی اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، وہ لیگ میں پہلی بار ایکشن میں نظر آئیں گے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی کھلاڑی کو ایونٹ میں شرکت کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) بھی جاری کیا گیا ہے، تاہم ان کی دستیابی ایک مخصوص مدت تک محدود ہو سکتی ہے۔
تنزید حسن تمیم کی شمولیت کے بعد وہ پی ایس ایل کے اس سیزن میں شرکت کرنے والے بنگلہ دیش کے چند کھلاڑیوں میں شامل ہوگئے ہیں، جبکہ انہیں حالیہ عرصے میں عمدہ کارکردگی کے باعث منتخب کیا گیا۔
واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ 2026 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا، جس میں آٹھ ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے مدِمقابل ہوں گی۔