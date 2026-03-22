پی ایس ایل 11: مزید دو غیر ملکی کھلاڑی لیگ سے دستبردار

پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سال ٹورنامنٹ کےمیچز صرف دو شہروں میں تماشائیوں کے بغیر کرانے کا اعلان کیا ہے

ویب ڈیسک March 22, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ سیزن 11 سے قبل مختلف فرنچائزز کو بڑا دھچکا لگا ہے جہاں غیر ملکی کھلاڑیوں کی دستبرداریوں کا سلسلہ جاری ہے۔

سری لنکا کے داسن شناکا نے پی ایس ایل 11 سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد لاہور قلندرز نے فوری طور پر ان کا متبادل کھلاڑی شامل کرنے کی تصدیق کردی۔

رپورٹس کے مطابق فرنچائز نے اسکواڈ میں خلا کو پُر کرنے کے لیے آسٹریلیا کے ڈینیئل سامز کا نام فائنل کرلیا ہے تاکہ ٹیم کے توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔

دوسری جانب آسٹریلیا کے جارح مزاج بیٹر جیک فریزر میک گرک نے بھی پی ایس ایل 11 میں شرکت سے معذرت کرلی ہے۔

بتایا گیا ہے کہ ان کی دستبرداری کی وجہ ذاتی مصروفیات ہیں جس کے باعث وہ ایونٹ میں اپنی ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے، راولپنڈیز کی جانب سے جیک فریز کی جگہ متبادل کھلاڑی کا نام تاحال سامنے نہیں آیا۔

واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ 2026 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا جس میں آٹھ ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے میدان میں اتریں گی۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے خطے کی صورتحال کے باعث ٹورنامنٹ کے میچز صرف کراچی اورلاہور میں تماشائیوں کے بغیرکرانے کا اعلان کیا ہے۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو