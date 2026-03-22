15 سالہ لڑکے نے گرل فرینڈ کو چھوڑنے کےلیے اسکول بس چوری کرلی

لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو دوسرے شہر میں واقع اسکول پہنچانے کےلیے ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس چرا لی

ویب ڈیسک March 22, 2026
جرمنی میں ایک 15 سالہ لڑکے نے اپنی گرل فرینڈ کو دوسرے شہر میں واقع اسکول پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس ہی چرا لی اور طویل سفر طے کر ڈالا۔ اس غیر معمولی اقدام نے نہ صرف پولیس بلکہ عوام کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔

رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ جرمن شہر ویسباڈن میں پیش آیا، جہاں لڑکا چپکے سے ایک بس ڈپو میں داخل ہوا اور گاڑیوں کی ماسٹر چابی تک رسائی حاصل کرلی۔ اس کے بعد وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بس لے کر روانہ ہوگیا۔ اگرچہ یہ پوری کارروائی سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ ہوگئی تھی، لیکن عملے نے ابتدا میں اسے معمول کا معاملہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کردیا۔

بس صبح تقریباً 6 بجے ڈپو سے نکالی گئی، تاہم کمپنی کو دوپہر کے بعد اس وقت شک ہوا جب تمام ڈرائیورز سے تصدیق کے باوجود کسی نے بس لینے کا اعتراف نہ کیا۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی اور تلاش کا آغاز ہوا۔

بس میں نصب جی پی ایس سسٹم کی مدد سے پولیس نے گاڑی کو کارل شور میں ٹریس کرلیا، جو ویسباڈن سے تقریباً 130 کلومیٹر (80 میل) دور ہے۔ پولیس اہلکار اس وقت دنگ رہ گئے جب انہوں نے بس کو روکا اور ڈرائیونگ سیٹ پر ایک کم عمر لڑکے کو پایا، جو اپنی گرل فرینڈ کو اسکول سے واپس لے کر جارہا تھا۔

پولیس حکام کے مطابق ابھی تک یہ واضح نہیں ہوسکا کہ لڑکے نے ماسٹر چابی کیسے حاصل کی اور اتنی مہارت کے ساتھ بس چلانا کہاں سے سیکھا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ لڑکے کو چوری اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے سمیت مختلف الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

