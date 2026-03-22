لاہور کے علاقے اچھرہ میں چور کی فیملی سمیت واردات، موبائل شاپ سے لاکھوں روپے چوری

عید کے روز چوری کی انوکھی واردات پیش آئی جہاں ملزم اپنی فیملی کے ہمراہ موبائل شاپ میں داخل ہو کر رقم لے اڑا

ویب ڈیسک March 22, 2026
facebook whatsup

لاہور کے علاقے اچھرہ میں عید کے روز چوری کی انوکھی واردات پیش آئی جہاں ملزم اپنی فیملی کے ہمراہ موبائل شاپ میں داخل ہو کر رقم لے اڑا۔

ملزم شلوار قمیض میں ملبوس اور سر پر ٹوپی پہنے دکان پر پہنچا اور تالے توڑ کر اندر داخل ہوا جبکہ ایک خاتون اور دو کمسن بچے موٹرسائیکل پر باہر انتظار کرتے رہے۔ واردات کی کلوز سرکٹ فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔

فوٹیج کے مطابق ملزم نے اطمینان سے دکان کے لاکر سے 2 لاکھ 30 ہزار روپے نکالے اور واردات کے بعد شٹر نیچے کر کے آرام سے فرار ہو گیا۔

موبائل شاپ کے مالک ضیاء خان نے واقعے کے بعد تھانہ اچھرہ میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی ہے جبکہ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو