15 سالہ کرکٹر نے اپنے پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تاریخ رقم کر دی

انہوں نے یہ سنگ میل صرف 15 سال اور 223 دن کی عمر میں حاصل کیا

ویب ڈیسک March 22, 2026
روانڈا ویمنز کرکٹ ٹیم کی ہونہار اوپنر فینی یوتاگوشی مانندے نے محض 15 سال کی عمر میں اپنے پہلے ٹی 20 انٹرنیشنل میچ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے تاریخ رقم کر دی۔

انہوں نے یہ عالمی ریکارڈ نائجیریا میں جاری ویمنز ٹی 20 انٹرنیشنل انویٹیشنل ٹورنامنٹ کے دوران گھانا کے خلاف میچ میں قائم کیا جہاں انہوں نے کئی سابق ریکارڈز توڑ ڈالے۔

 فینی یوتاگوشی نے اپنے ڈیبیو میچ میں 65 گیندوں پر ناقابلِ شکست 111 رنز اسکور کیے اور ویمنز ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں سنچری بنانے والی کم عمر ترین کھلاڑی بن گئیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہوں نے یہ سنگ میل صرف 15 سال اور 223 دن کی عمر میں حاصل کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ پروسکوویا الاکو کے پاس تھا جنہوں نے 16 سال اور 233 دن کی عمر میں سنچری اسکور کی تھی۔

مزید برآں، فینی یوتاگوشی کی یہ اننگز ویمنز ٹی 20 انٹرنیشنل میں ڈیبیو پر سب سے بڑا اسکور بھی قرار پائی۔ اس سے قبل یہ اعزاز آسٹریلیا کی سابق کپتان کیرن رولٹن کے پاس تھا جنہوں نے 2005 میں انگلینڈ کے خلاف ناقابل شکست 96 رنز بنائے تھے۔

فینی کی اس شاندار بیٹنگ کی بدولت روانڈا نے گھانا کو 122 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر میچ میں واضح برتری حاصل کی جبکہ کم عمر کھلاڑی کی اس کارکردگی کو عالمی کرکٹ حلقوں میں بے حد سراہا جا رہا ہے۔

 
