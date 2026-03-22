دنیا کے قدیم ترین اور معتبر ٹینس ٹورنامنٹ ومبلڈن چیمپئن شپ میں پہلی بار ویڈیو ریویو سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کے تحت اب کھلاڑیوں کو چیئر امپائر کے بعض فیصلوں کو چیلنج کرنے کی اجازت ہوگی۔
منتظمین کے مطابق ویڈیو ریویو کی سہولت سینٹر کورٹ اور کورٹ نمبر ون پر ہونے والے تمام میچز میں دستیاب ہوگی، جبکہ دیگر چار شو کورٹس میں صرف سنگلز مقابلوں کے دوران یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔
نئے نظام کے تحت کھلاڑی گیند کے ڈبل باؤنس، ریکیٹ کے جسم سے لگنے یا دیگر متنازع فیصلوں پر ریویو لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ کے اختتام پر "ہنڈرنس" (رکاوٹ) کی شکایت پر بھی ویڈیو ریویو ممکن ہوگا۔ تاہم الیکٹرانک لائن کالنگ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اس نظام کے بعد لائن ججز کا کردار پہلے ہی ختم کیا جا چکا ہے۔
اہم بات یہ ہے کہ کھلاڑیوں کے لیے ریویو کی تعداد پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، جس سے میچز میں شفافیت اور درست فیصلوں کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔
واضح رہے کہ یو ایس اوپن 2023 اور آسٹریلین اوپن 2025 میں یہ سسٹم پہلے ہی متعارف کرایا جا چکا ہے، جبکہ اے ٹی پی ٹور میں بھی آئندہ سیزن تک تمام ایونٹس میں ویڈیو ریویو سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹینس میں امپائرنگ کے معیار کو مزید بہتر بنانے اور تنازعات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔