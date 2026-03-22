چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل 11 سے دستبردار کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان

کچھ کھلاڑی لیگ سے علیحدہ ہو کر دیگر لیگز، خصوصاً انڈین پریمیئر لیگ میں شامل ہوئے ہیں، محسن نقوی

ویب ڈیسک March 22, 2026
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے پاکستان سپر لیگ 11 سے دستبردار ہونے والے کھلاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ کچھ کھلاڑی لیگ سے علیحدہ ہو کر دیگر لیگز، خصوصاً انڈین پریمیئر لیگ میں شامل ہوئے ہیں، جس پر بورڈ نے سخت نوٹس لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دو سے تین کھلاڑی لیگ چھوڑ کر گئے ہیں اور ہم اس معاملے پر قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔

پی سی بی چیئرمین کے مطابق یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب پی ایس ایل اور آئی پی ایل ایک ہی ونڈو میں کھیلے جا رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس تصادم کو بڑا مسئلہ قرار دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ کھلاڑی جا رہے ہیں تو دوسری جانب نئے اور باصلاحیت کھلاڑی بھی لیگ کا حصہ بن رہے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق سری لنکا کے آل راؤنڈر داسن شناکا اور زمبابوے کے فاسٹ بولر بلیسنگ مزاربانی ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے پی ایس ایل 11 چھوڑ کر آئی پی ایل جوائن کیا۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل 11 صرف کراچی اور لاہور میں بغیر تماشائیوں کے کرانے کا فیصلہ، افتتاحی تقریب بھی منسوخ

Express News

پی ایس ایل 11: مزید دو غیر ملکی کھلاڑی لیگ سے دستبردار

Express News

پی ایس ایل سیزن 11 کے لیے معروف جنوبی افریقی بلے باز کراچی کنگز میں شامل

محسن نقوی نے واضح کیا کہ اس سے قبل بھی ایسے کیسز سامنے آئے تھے اور قواعد کے مطابق کارروائی کی گئی تھی، اس بار بھی اسی طرز پر ایکشن لیا جائے گا۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا اور ایونٹ لاہور اور کراچی میں منعقد کیا جائے گا جبکہ حالیہ حالات کے باعث ابتدائی میچز بند دروازوں کے پیچھے کھیلے جانے کا امکان ہے۔

پی سی بی کا کہنا ہے کہ لیگ کی ساکھ برقرار رکھنے اور معاہدوں کی پاسداری یقینی بنانے کے لیے ایسے اقدامات ناگزیر ہیں۔

 
ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |
عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 11:19 AM |
شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

شاہ رخ اور سلمان کی ایک جھلک دیکھنے کیلیے ہزاروں مداح پہنچ گئے

 Mar 21, 2026 06:58 PM |

متعلقہ

Express News

بابراعظم شیف بن گئے، شیر خرمہ بنانے کی ویڈیو وائرل

Express News

رونالڈو کا عید کے موقع پر مسلمانوں کیلیے خاص پیغام وائرل

Express News

اہم آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل سے باہر

Express News

تیسرا ٹی ٹوئنٹی: نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقا کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

لیونل میسی نے کرسٹیانو رونالڈو سے بڑا اعزاز چھین لیا

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی: انگلینڈ میں استعمال ہونیوالی گیندوں کی قلت کا خطرہ

