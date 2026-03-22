پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 سے قبل کراچی کنگز نے اپنے اسکواڈ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ابھرتے ہوئے نوجوان بلے باز ہارون ارشد کو ٹیم میں شامل کرلیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ہارون ارشد کو پاکستان انڈر 19 ٹیم میں شاندار کارکردگی اور ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کھیل کی بنیاد پر منتخب کیا گیا۔ کراچی کنگز نے سوشل میڈیا پر نوجوان کھلاڑی کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔
20 سالہ بیٹر نے حالیہ عرصے میں ڈومیسٹک کرکٹ میں متاثرکن کارکردگی دکھائی جہاں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں تین سنچریاں اسکور کیں، جبکہ مختصر فارمیٹ میں بھی اچھی اوسط اور اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔
رپورٹ کے مطابق کراچی کنگز نے اسکواڈ میں یہ تبدیلی غیر ملکی کھلاڑی جانسن چارلس کی دستبرداری کے بعد کی جن کی جگہ جنوبی افریقا کے رییزا ہینڈرکس کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ 2026 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا جس میں آٹھ ٹیمیں حصہ لیں گی اور ایونٹ 3 مئی تک جاری رہے گا۔