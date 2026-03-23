اسکاٹ لینڈ کے ساحل سے ملنے والا بوتل میں بند پیغام

یہ خط فرانسیسی زبان میں اگست 2024 میں لکھا گیا تھا

ویب ڈیسک March 23, 2026
اسکاٹ لینڈ میں ایک ساحل پر ایک فرد کو سیر کے دوران بوتل میں بند پیغام ملا ہے جو کینیڈا کے پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ سے پانی پھینکا گیا تھا۔

مائیک اسکاٹ کا کہنا تھا کہ تقریباً دو ہفتے قبل وہ اپنے کتوں کے ساتھ ایبرڈین میں ایک ساحل سینٹ سائرس پر سیر کر رہے تھے جب ان کے ایک کتے نے اتھلے پانی میں ایک بوتل دیکھی۔

مائیک نے دیکھا کہ بوتل میں ایک خط تھا جس کو پانی سے بچانے کے لیے پلاسٹک کی تھیلی میں سِیل کیا گیا تھا۔

یہ خط فرانسیسی زبان میں اگست 2024 میں لکھا گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اس بوتل کو پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ سے کیوبک میں آئلس ڈی لا میڈیلن کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔

خط لکھنے والی اینی چائیسن کا کہنا تھا کہ جس کو بھی یہ خط ملے وہ فیس بک کے ذریعے ان سے رابطے کریں۔
