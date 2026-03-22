ایرانی فٹبال ٹیم کے کھلاڑی کو بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا

2014 میں ڈیبیو کرنے والے فٹبالر91 انٹرنیشنل میچز میں 57 گول اسکورکر چکے ہیں

زبیر نذیر خان March 22, 2026
facebook whatsup

ایرانی فٹبال ٹیم کے سرکردہ کھلاڑی سردار ازمون کو بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔

 ایرانی میڈیا رپورٹ  کے مطابق متحدہ عرب امارات میں شباب الاہلی فٹ بال کلب کی نمائندگی کرنے والے اسڑائیکرازمون  نے دبئی کے حکمران محمد بن راشد المکتوم کے ساتھ ملاقات کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرکے ایرانی حکام کو پریشان کردیا۔

2014 میں ڈیبیو کرنے والے فٹبالر91 انٹرنیشنل میچز میں 57 گول اسکورکر چکے ہیں، واضح رہے کہ امریکا کے ساتھ جاری تنازعہ کی وجہ سے 11 جون سے 19 جولائی تک  امریکا،میکسیکو اور کینیڈا  کے اشتراک سے ہونے والے فیفا عالمی فٹبال کپ میں ایران کی شرکت مشکوک ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |
express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو