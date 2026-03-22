ایرانی فٹبال ٹیم کے سرکردہ کھلاڑی سردار ازمون کو بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔
ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں شباب الاہلی فٹ بال کلب کی نمائندگی کرنے والے اسڑائیکرازمون نے دبئی کے حکمران محمد بن راشد المکتوم کے ساتھ ملاقات کی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرکے ایرانی حکام کو پریشان کردیا۔
2014 میں ڈیبیو کرنے والے فٹبالر91 انٹرنیشنل میچز میں 57 گول اسکورکر چکے ہیں، واضح رہے کہ امریکا کے ساتھ جاری تنازعہ کی وجہ سے 11 جون سے 19 جولائی تک امریکا،میکسیکو اور کینیڈا کے اشتراک سے ہونے والے فیفا عالمی فٹبال کپ میں ایران کی شرکت مشکوک ہے۔