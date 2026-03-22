ایران کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک جنوبی ساحل کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے دشمن کے ایف-15 جنگی طیارے کو نشانہ بنایا ہے۔
پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی فوج نے بیان میں کہا کہ جوائنٹ ایئر ڈیفنس کمانڈ نے ہرمز آئس لینڈ کے قریب دشمن جنگی طیارے کو میزائل سے نشانہ بنا کر ناکارہ کردیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ نشانہ بننے والے ایف-15 کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے تفتیش جاری ہے۔
ایرانی فورسز نے اس سے قبل 6 جنگی طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں سے 3 ایرانی فضائی حدود اور دیگر جنگی طیاروں کو کویت میں نشانہ بنایا گیا تھا۔
پاسداران انقلاب نے گزشتہ روز بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایران کی مرکزی فضائی حدود میں اسرائیل کے ایف-16 لڑاکا طیارے کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے اور بیان میں کہا تھا کہ اسرائیلی جنگی طیارے کو نشانہ بنانے کے لیے جدید فضائی نظام استعمال کیا گیا۔
بیان میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے دوران دشمن کے 200 سے زائد فضائی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جن میں ڈرون کروز میزائل اور لڑاکا طیارے شامل ہیں۔
اس سے قبل پاسداران انقلاب نے کہا تھا کہ امریکی جدید جنگی طیارہ ایف-34 کو متاثر کیا ہے، امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایک ایف-35 اسٹیلتھ طیارے کو مبینہ طور پر فائرنگ کا سامنا کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی فضائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔
سینٹ کام کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے بھی تصدیق کی تھی کہ ففتھ جنریشن کا یہ طیارہ محفوظ طریقے سے لینڈ کر گیا ہے جبکہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں تاہم انہوں نے کسی بڑے نقصان کی تصدیق نہیں کی۔