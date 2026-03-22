شادی ہال میں پیش آنیوالا افسوسناک واقعہ، 70 افراد بیس منٹ میں پھنس گئے

شادی میں 145 کے قریب افراد شریک تھے: ریسکیو عملہ

ویب ڈیسک March 23, 2026
برطانیہ میں شادی کے وینیو پر فلور ٹوٹنے کے باعث 70 افراد بیس منٹ میں پھنس گئے، جبکہ چھ افراد زخمی ہوگئے۔

یہ واقعہ نیو ہیمپشائر کے علاقے ٹیمورتھ میں موجود ایک شادی ہال دی پریزرو میں پیش آیا جہاں 140 کے قریب افراد شریک تھے۔

ہال کا فلور ٹوٹنے سے 20 فٹ چوڑا اور 20 فٹ سوراخ ہو گیا اور لوگ آٹھ فٹ گہرے بیس منٹ میں گر گئے اور اوپر سے گرنے والے بیم کی وجہ سے پھنس گئے۔

ریسکیو ذرائع کے پہنچنے سے قبل موقع پر موجود افراد نے کچھ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال لیا۔

ریسکیو عملے کا کہنا تھا کہ موقع پر 145 کے قریب افراد تھے۔ بیس منٹ میں پھنسے لوگوں کو محتاط انداز میں نکالا جا رہا ہے۔
