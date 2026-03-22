پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹموسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور ماحولیاتی استحکام کو فروغ دینے کے لیے ‘اسپیس فار کلائمیٹ’ انیشی ایٹو کا آغاز کر دیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری اعلامیے کے مطابق اسپیس فار کلائیمٹ منصوبے کا مرکزی حصہ جیو اے آئی سے لیس کلائمیٹ آبزرویٹری ہے، جو ایک جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر مشتمل ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ پلیٹ فارم سیٹلائٹ ڈیٹا، جغرافیائی تجزیات اور ماڈلنگ کو یکجا کر کے پالیسی سازوں، محققین اور متعلقہ اداروں کو قابل عمل معلومات فراہم کرے گا، یہ نظام فضائی آلودگی گرین ہاؤس گیسز جنگلات، گلیشیئرز، ساحلی علاقوں، دریاؤں اور زمین کے استعمال کی مسلسل نگرانی کرے گا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ یہ پلیٹ فارم موسمیاتی خطرات جیسے سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویوز، سمندری سطح میں اضافہ اور گلیشیئر جھیل کے اچانک پھٹنے جیسے واقعات کی پیشی نشان دہی اور مانیٹرنگ میں بھی معاون ہوگا۔
مزید بتایا گیا کہ اسپیس بیسڈ اور زمینی ڈیٹا کے امتزاج سے یہ اقدام شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور پائیدار ترقی کو فروغ دے گا، جس سے پاکستان کے موسمیاتی ایجنڈے کو عالمی کوششوں کے مطابق آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔