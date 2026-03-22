ایران نے آبنائے ہرمز میں متعدد جہازوں سے 20 لاکھ ڈالر فیس وصول کرلیا ہے، رکن پارلیمنٹ

ایران نے 47 سال بعد آبنائے ہرمز پر خودمختاری کا ایک نیا تصور قائم کیا ہے، رکن پارلیمنٹ علاالدین برجردی

ویب ڈیسک March 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ایران کی پارلیمنٹ کے رکن علاالدین بروجردی نے کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے متعدد جہازوں سے تقریباً 20 لاکھ ڈالر بطور ٹرانزٹ فیس وصول کی ہے۔

ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن علا الدین بروجردی نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ ہیں ایران نے 47 سال بعد آبنائے ہرمز پر خودمختاری کا ایک نیا تصور قائم کیا ہے اور اب چند جہازوں سے گزرنے کے لیے 20 لاکھ ڈالر وصول کیے جاتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بعض جہازوں سے 20 لاکھ ڈالر کی ٹرانزٹ فیس وصول کرنا ایران کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔

واضح رہے کہ ایران نے مارچ کے آغاز سے ہی مؤثر طور پر آبنائے ہرمز کو زیادہ تر جہازوں کے لیے بند کر دیا ہے، جو تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے اور جہاں سے عام طور پر روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل اور دنیا کی ایل این جی کی تجارت کا تقریباً 20 فیصد گزرتا ہے۔

ایران کی جانب سے اس بندش کے باعث شپنگ اور انشورنس کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور عالمی معیشت کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔

ایران پر امریکا اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو شروع کیے گئے حملوں کے نتیجے میں آبنائے ہرمز میں تعطل آیا ہے جبکہ ایران پر حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامہ ای اور پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈرز سمیت اہم شخصیات کی شہادت بھی ہوئی ہے اور اب تک 1300 سے زائد افراد شہید ہوچکے ہیں، ان میں ایک اسکول پر ہونے والی بمباری میں ڈیڑھ سو زائد بچوں کی شہادت بھی شامل ہے۔

ایران نے جواب میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات، اردن، عراق اور سمیت خلیجی ممالک ممالک میں قائم امریکی مراکز پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، جس سے جانی نقصان، انفرا اسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے، اس کے علاوہ عالمی منڈیوں اور فضائی سفر میں بھی خلل پیدا ہوا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |
عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |
عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 11:19 AM |

متعلقہ

Express News

ایران کا جنوبی علاقے میں دشمن فورسز کا لڑاکا طیارہ ایف-15 نشانہ بنانے کا دعویٰ

Express News

پاور پلانٹس پر حملے ہوئے تو خطے سے باہر عالمی ٹیکنالوجی مراکز کو نشانہ بنائیں گے، ایران کی دھمکی

Express News

امریکی ریاست سیاٹل میں آج خالصتان ریفرنڈم، ہزاروں سکھ ووٹنگ کیلئے تیار

Express News

سوڈان میں ہسپتال پر ہولناک حملہ، 13 بچوں سمیت 64 افراد جاں بحق

Express News

ایران جنگ کا 23 واں دن، اسرائیلی شہروں دیمونا اور عراد میں ایرانی میزائلوں نے تباہی مچادی

Express News

بجلی کے نظام پر حملہ ہوا تو تباہ کن جواب دیا جائے گا، ایران کا ٹرمپ کے بیان پر سخت انتباہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو