غزہ کے شمالی علاقے اور نصیرت کیمپ میں اسرائیلی بمباری سے 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوگئے۔
غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل نے وسطی غزہ میں نصیرت کمیپ کے مرکز پر پولیس گاڑی پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہوگئے اور چند گھنٹے بعد شمالی غزہ میں ایک اور فضائی کارروائی کی گئی جہاں مزید شہادتیں ہوئی۔
وزارت صحت اور پولیس ذرائع نے بتایا کہ نصیرت کیمپ میں شہید ہونے والے افراد پولیس فورس کے اہلکار تھے اور اس حملے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ اتوار کی صبح ایک اور کارروائی میں شہید ہونے والے فلسطینی کی شناخت الفتح کے رہنما کے طور پر ہوئی اور شمالی غزہ کے قریبی علاقے شیخ رادوان میں کی گئی کارروائی میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔
اسرائیل اور امریکا کے ایران پر حملے کے بعد غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں کسی حد تک کمی رپورٹ کی گئی ہے لیکن فلسطینیوں کے مطابق ایران جنگ کے باوجود غزہ میں اسرائیلی کی کارروائیاں جاری ہیں اور اس دوران درجنوں فلسطینی شہید ہوچکے ہیں۔
فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے بعد اسرائیل کی کارروائیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور اکتوبر سے اب تک 680 فلسطینی شہید ہوگئے ہیں جبکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے غزہ میں ان کے 4 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا ہے۔