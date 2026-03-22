اسرائیل کی غزہ پر بمباری سے 4 فلسطینی شہید

اسرائیل نے نصیرت کیمپ اور شمالی غزہ میں دو الگ الگ کارروائیاں کیں، متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، حکام وزارت صحت

ویب ڈیسک March 22, 2026
غزہ کے شمالی علاقے اور نصیرت کیمپ میں اسرائیلی بمباری سے 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوگئے۔

غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی وزارت صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل نے وسطی غزہ میں نصیرت کمیپ کے مرکز پر پولیس گاڑی پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہوگئے اور چند گھنٹے بعد شمالی غزہ میں ایک اور فضائی کارروائی کی گئی جہاں مزید شہادتیں ہوئی۔

وزارت صحت اور پولیس ذرائع نے بتایا کہ نصیرت کیمپ میں شہید ہونے والے افراد پولیس فورس کے اہلکار تھے اور اس حملے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ اتوار کی صبح ایک اور کارروائی میں شہید ہونے والے فلسطینی کی شناخت الفتح کے رہنما کے طور پر ہوئی اور شمالی غزہ کے قریبی علاقے شیخ رادوان میں کی گئی کارروائی میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔

اسرائیل اور امریکا کے ایران پر حملے کے بعد غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں کسی حد تک کمی رپورٹ کی گئی ہے لیکن فلسطینیوں کے مطابق ایران جنگ کے باوجود غزہ میں اسرائیلی کی کارروائیاں جاری ہیں اور اس دوران درجنوں فلسطینی شہید ہوچکے ہیں۔

فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے بعد اسرائیل کی کارروائیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور اکتوبر سے اب تک 680 فلسطینی شہید ہوگئے ہیں جبکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے غزہ میں ان کے 4 فوجی اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا ہے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |
عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |
عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

 Mar 22, 2026 11:19 AM |

متعلقہ

Express News

ایران کا جنوبی علاقے میں دشمن فورسز کا لڑاکا طیارہ ایف-15 نشانہ بنانے کا دعویٰ

Express News

پاور پلانٹس پر حملے ہوئے تو خطے سے باہر عالمی ٹیکنالوجی مراکز کو نشانہ بنائیں گے، ایران کی دھمکی

Express News

امریکی ریاست سیاٹل میں آج خالصتان ریفرنڈم، ہزاروں سکھ ووٹنگ کیلئے تیار

Express News

سوڈان میں ہسپتال پر ہولناک حملہ، 13 بچوں سمیت 64 افراد جاں بحق

Express News

ایران جنگ کا 23 واں دن، اسرائیلی شہروں دیمونا اور عراد میں ایرانی میزائلوں نے تباہی مچادی

Express News

بجلی کے نظام پر حملہ ہوا تو تباہ کن جواب دیا جائے گا، ایران کا ٹرمپ کے بیان پر سخت انتباہ

