یوم پاکستان کے 86 ویں سالگرہ کے موقع پر مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد

اسلام آباد:
پاکستان ڈے کی 86 ویں سالگرہ کے مبارک موقع پر چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، اور چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے قوم کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔
23 پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق عسکری قیادت کا کہنا تھا کہ مارچ 1940 ہماری تاریخ کا ایک اہم سنگِ میل ہے، وہ دن جب ہمارے اجتماعی وژن کو واضح شکل ملی اور ایک آزاد وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔
ایمان میں جڑے ہوئے، امید سے رہنمائی پانے والے اور ثابت قدمی سے مضبوط ہونے والے اس دن میں پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کی جھلک نظر آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری قوم جمہوریت کے پرچم تلے ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اسلام کے ابدی اصولوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔
پختہ عزم اور خدائی رہنمائی کے ساتھ پاکستان اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے، قومی سلامتی کو یقینی بنانے اور اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔
ایک ایسے وقت میں جب ہمارا ملک دہشت گردی اور انتہاپسندی کے چیلنجز سے نبرد آزما ہے، پاکستان کی مسلح افواج، ہمارے باہمت عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر، ملک کی سلامتی کو درپیش خطرات کے خاتمے کے لیے متحد اور ثابت قدم ہیں۔
پاکستان کی مسلح افواج، ہر دم چوکس اور ثابت قدم رہتے ہوئے، اپنے مقدس سرحدوں کے دفاع، قومی خودمختاری کے تحفظ اور ہر قسم کی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف داخلی سلامتی برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔
آج پاکستان عالمی برادری کا ایک ذمہ دار اور اصولی رکن ہے جو دنیا بھر میں امن، استحکام اور تعاون کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ ایک متحد قوم کی حیثیت سے ہم ہمیشہ کی امید، بے مثال حوصلے اور پائیدار خوشحالی کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔
پاکستان کی مسلح افواج زندہ باد
پاکستان پائندہ باد