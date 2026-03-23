عمران خان کا پمز میں طبی معائنہ، تیسرا انجکشن لگا دیا گیا، بینائی تسلی بخش قرار

بانی پی ٹی آئی کو مکمل ہدایات، فالو اپ پلان اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا ہے

ویب ڈیسک March 23, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پمز اسپتال میں میڈیکل بورڈ کے زیرِ نگرانی تفصیلی طبی معائنہ مکمل کر لیا گیا۔

پمز انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اینٹی وی اے جی ایف  کا تیسرا انجکشن لگایا گیا، جبکہ ان کی بینائی کو میڈیکل بورڈ نے تسلی بخش قرار دیا ہے۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لانے کے بعد آپریشن تھیٹر میں تمام ضروری احتیاطی تدابیر اور سیکیورٹی پروٹوکولز اپنائے گئے۔ ان کا علاج ڈے کیئر ایڈمیشن کے طور پر کیا گیا۔

مزید بتایا گیا کہ طبی معائنے اور علاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کو مکمل ہدایات، فالو اپ پلان اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔

پمز انتظامیہ کے مطابق آئندہ بھی بانی پی ٹی آئی کی طبی صورتحال کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو