یوم پاکستان کی 86 ویں سالگرہ پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو دلی مبارکباد

اسلام آباد:
یوم پاکستان کی 86 ویں سالگرہ کے موقع پر صدرِ مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے قوم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اتحاد، استحکام اور قومی عزم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ 23 مارچ 1940 وہ تاریخی دن ہے جب برصغیر کے مسلمانوں نے قراردادِ پاکستان منظور کی اور ایک آزاد وطن کا تصور پیش کیا، جہاں اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے بزرگوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی بدولت پاکستان معرضِ وجود میں آیا۔
صدر نے کہا کہ قیامِ پاکستان کے وقت ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا، تاہم قوم نے باہمی تعاون، محنت اور صلاحیت کے ذریعے مشکلات پر قابو پایا اور ہر شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مضبوط ریاستی ادارے قائم کیے، دفاعی صلاحیت کو ناقابلِ تسخیر بنایا اور جوہری قوت حاصل کی۔
صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف طویل اور کامیاب جنگ لڑی گئی جبکہ قدرتی آفات کے دوران قوم نے ایثار اور یکجہتی کی مثالیں قائم کیں۔
ان کا کہنا تھا کہ آج بھی ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں اور قومی اتحاد و یکجہتی ہی ان سے نمٹنے کا واحد راستہ ہے۔
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یومِ پاکستان ایک تاریخ ساز دن ہے جب مسلم قیادت نے ایک آزاد وطن کے قیام کے لیے متحد ہو کر بنیاد رکھی۔
انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کے تصور نے ایسی ریاست کی بنیاد فراہم کی جہاں مسلمانوں کے آئینی و سیاسی حقوق محفوظ ہوں۔
وزیراعظم نے کہا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام ہمارے آبا و اجداد کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے اور قوم نے ہر آزمائش میں عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سفر ایک نوزائیدہ ریاست سے جوہری طاقت بننے تک استقامت اور مضبوط عزم کی داستان ہے۔
شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے چیلنجز کے باوجود معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا، افراطِ زر میں کمی آئی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مثبت اقتصادی اعشاریے درست سمت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ادارے حب الوطنی کے جذبے کے تحت ملکی آزادی اور خودمختاری کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ افواجِ پاکستان نے دشمن کے عزائم ناکام بنا کر عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا ہے۔
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیاں قومی عزم کی علامت ہیں اور ملک کے دفاع کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں۔
صدر اور وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحد ہو کر پاکستان کو ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال ملک بنایا جائے گا۔