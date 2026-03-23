راولپنڈی میں انسانیت سسک اُٹھی، قوت سماعت اور گویائی سے محروم معذور نوجوان سے اجتماعی زیادتی

واقعے کے بعد متاثرہ نوجوان شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہے

صالح مغل March 23, 2026
راولپنڈی:

راولپنڈی کے علاقے گرجا، تھانہ دھمیال کی حدود میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ قوت سماعت اور گویائی سے محروم 18 سالہ نوجوان مبینہ طور پر درندگی کا نشانہ بن گیا۔

پولیس کے مطابق چار افراد نے معذور لڑکے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی بلکہ اخلاق سوز حرکات بھی کرتے رہے۔

واقعے کے بعد متاثرہ نوجوان شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔

متاثرہ لڑکے کے والد کے مطابق ان کا بیٹا گونگا اور بہرہ ہے، جو گھر سے اچانک لاپتہ ہوگیا تھا۔

وہ بیٹے کی تلاش میں نکلے اور طویل جستجو کے بعد اسے محلے سے ہی ڈھونڈ نکالا۔ والد کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ بیٹے تک پہنچے وہ رونے لگا اور اشاروں کی زبان میں اپنی آپ بیتی بیان کی۔

مدعی کے مطابق نوجوان نے بتایا کہ حمزہ نامی شخص اور تین نامعلوم افراد نے مل کر اس کے ساتھ زیادتی کی متاثرہ لڑکے نے اپنے موبائل پر عبداللہ نامی ایک اور ملزم کی تصویر بھی دکھائی۔

اہلِ خانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد ایک ملزم عبداللہ کا والد ان کے گھر پہنچا اور مبینہ طور پر زبردستی صلح نامہ کرنے اور پولیس کے پاس جانے سے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔

واقعے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید الفطر پر فضا علی نے زندگی کے نئے سفر کی شروعات کا اعلان کردیا

