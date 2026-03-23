کراچی میں آج موسم کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی

کراچی:
محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج موسم زیادہ تر جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت میں معمولی اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس وقت درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔
ہوا میں نمی کا تناسب 84 فیصد ہے جس کے باعث حبس کا احساس بڑھ سکتا ہے۔
موسمیاتی رپورٹ کے مطابق اس وقت ہوائیں مغرب کی سمت سے 7 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔
محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔