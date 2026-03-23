پاور پلانٹس پر حملے ہوئے تو آبنائے ہرمز کو مکمل بند کردیں گے، ایران کی بڑی دھمکی

ایران اور امریکا و اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، جہاں ایران نے آبنائے ہرمز مکمل بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر امریکا نے ایران کے پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا تو آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور خطے میں توانائی و پانی کی تنصیبات پر بھی حملے کیے جائیں گے۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقے میں قاسمیہ برج کو تباہ کر دیا۔ لبنانی صدر جوزف عون نے اس کارروائی کو ممکنہ زمینی حملے کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر فضائی حملے جاری ہیں، جبکہ اسرائیلی دفاعی نظام نے متعدد ایرانی میزائل بھی ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایران کے خلاف مزید سخت کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
ایرانی حملوں میں جنوبی اسرائیل کے شہروں عراد اور دیمونہ میں 180 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔
ادھر عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایران نواز فورسز پی ایم ایف کے ہیڈکوارٹر کو بھی فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا، یہ حملے امریکی سفارتکار اور ایئرپورٹ پر حملوں کے بعد کیے گئے۔
ماہرین کے مطابق اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو عالمی سطح پر تیل و گیس کی فراہمی شدید متاثر ہو سکتی ہے، جس سے عالمی معیشت پر بڑے اثرات پڑنے کا خدشہ ہے۔