نااہل مودی کی ناکام  پالیسیوں نے بھارتی عوام کو گیس کے ہولناک بحران میں دھکیل دیا

خلیج میں کشیدگی سے پوری دنیا توانائی کے بحران سے دوچار ہے لیکن مودی سرکار کی دوغلی پالیسیوں نے بھارت کیلئے توانائی بحران مزید سنگین کردیا
معروف برطانوی جریدہ " دی اکانومسٹ" نااہل مودی کی ناکام پالیسیوں کے بھارتی عوام پر پڑنے والے منفی اثرات دنیا کے سامنے لے آیا۔
برطانوی جریدے میں کہا گیا کہ بھارت میں گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، اس وقت پورے بھارت میں ریسٹورنٹس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں۔ کھاد کی فیکٹریاں اور گیس پر منحصردیگر کاروبار اپنی سرگرمیاں روک چکے ہیں۔
دی اکانومسٹ کے مطابق کئی شہروں میں بھارتی شہری گیس سلنڈر کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں، بھارتی عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے اب مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں کے باعث گیس سلنڈرز کے حصول کیلئے سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی سرکار نے ایران کیخلاف اپنی تمام تر توجہ اسرائیل کیساتھ گٹھ جوڑپر رکھی اور ملکی توانائی کی ضرورتیں پورے کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی۔