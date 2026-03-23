پاکستان کی تاریخ میں سونے کی قیمت میں سب سے بڑی کمی

عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت اچانک 436 ڈالر کی بہت بڑی کمی کے بعد 4 ہزار 250 ڈالر کی سطح پر آگئی

بزنس رپورٹر March 23, 2026
کراچی:

عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں بہت بڑی کمی کے بعد ملکی تاریخ میں سونے کی قیمت میں آج تک کی سب سے بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔

عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مزید نمایاں کمی واقع ہوئی ہے،  بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت یک دم 436ڈالر کی کمی سے 4ہزار 250ڈالر کی سطح پر آگئی۔

اس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر مرتب ہوئے جس کے بعد ملکی سطح پر فی تولہ سونے کی قیمت 43ہزار 600روپے کی تاریخی کمی سے 4لاکھ 47ہزار 762 روپے کی سطح پر آگئی، یہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کمی ہے۔

اسی طرح فی 10 گرام سونے کی قیمت 37ہزار 380روپے گھٹ کر 3لاکھ 83ہزار 883روپے کی سطح پر آگئی۔

سونے کی طرح چاندی کی قیمت میں بھی کمی واقع ہوئی، فی تولہ چاندی کی قیمت 800 روپے کی کمی سے 6ہزار 884 روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت 686روپے کی کمی سے 5ہزار 901روپے کی سطح پر آگئی۔
