مریضوں کو اسٹروک سے بچانے کیلیے نئی تکنیک وضع

نئی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے دل میں مگنیٹک فلوئیڈ داخل کیا جاتا ہے

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

سائنس دانوں نے ایک نئی تکنیک دریافت کی ہے جس کے ذریعے فالج کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔

دل کے اوپری حصے میں بائیں جانب ایک پاؤچ لگا ہوتا ہے جس کو 'لیفٹ ایٹریل اپینڈج' کہتے ہیں۔ جب دل بے ترتیب دھڑک رہا ہوتا ہت تو خون معمول کے مطابق بہنے کے بجائے اس پاؤچ میں جمع ہو کر ٹھہر جاتا ہے اور خون کے  لوتھڑے بن جاتے ہیں۔

اگر ان میں سے ایک بھی یہاں سے نکل جائے تو وہ دماغ تک جا کر خون کے بہاؤ کو بلاک کر سکتا ہے اور اسٹروک کا سبب بن سکتا ہے۔

محققین حال ہی میں ایک نئی تکنیک سامنے لائے ہیں جس میں دل میں مقناطیسی گائیڈڈ لیکوئڈ دل میں داخل کیا جاتا ہے جو  پاؤچ کو اندر سے مضبوطی سے سِیل کر دیتا ہے۔

اس تکنیک (جو ابھی تک صرف جانوروں پر آزمائی گئی ہے) کی ابتدائی آزمائش میں معلوم ہوا ہے کہ یہ طریقہ ایک دن ایٹریل فِبریلیشن میں مبتلا لوگوں میں اسٹروک کے خطرات کو کم کر سکے گا۔

اس وقت اس مرض میں علاج مؤثر تو ہیں لیکن ان میں کچھ نقائص ہیں۔ موجودہ وقت میں زیادہ تر مریضوں کو خون پتلا کرنے کی ادویات دی جاتی ہے۔ یہ ادویات خون کے  لوتھڑا بننے کی صلاحیت اور اسٹروک کے خطرات کو کم کرتی ہیں۔

لیکن ان ادویات کا بڑا نقصان خون کا بہنا ہے جو پیچیدہ کیفیات میں مبتلا افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو