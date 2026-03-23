قومی کرکٹر صاحبزادہ فرحان آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ قرار

ویب ڈیسک March 23, 2026
پاکستان کے ابھرتے ہوئے بیٹر صاحبزادہ فرحان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے شاندار کارکردگی کے اعتراف میں پلیئر آف دی منتھ قرار دے دیا۔ 

رپورٹس کے مطابق صاحبزادہ فرحان نے فروری کے دوران غیرمعمولی کھیل پیش کیا، جس کے باعث انہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں 6 اننگز کے دوران مجموعی طور پر 383 رنز اسکور کیے جن میں دو شاندار سنچریاں بھی شامل ہیں۔ 

Express News

ٹی ٹوئنٹی رینکنگ: صاحبزادہ فرحان اور ابرار احمد پہلی پوزیشن پر قبضے کے نزدیک

Express News

صاحبزادہ فرحان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نئی تاریخ رقم کر دی


پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے اس کامیابی پر صاحبزادہ فرحان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز پاکستان کرکٹ کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی کھلاڑی کی محنت، لگن اور پروفیشنل انداز کا نتیجہ ہے۔


محسن نقوی نے امید ظاہر کی کہ صاحبزادہ فرحان مستقبل میں بھی اپنی عمدہ کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے مزید کامیابیاں حاصل کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔
واضح رہے کہ اس ایوارڈ کے لیے انگلینڈ کے ول جیکس اور امریکا کے شیڈلے وین شیلوک بھی نامزد تھے، تاہم بہترین کارکردگی کی بنیاد پر یہ اعزاز صاحبزادہ فرحان کے نام رہا۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

 Mar 23, 2026 12:20 PM |
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |
عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |

متعلقہ

Express News

ایرانی فٹبال ٹیم کے کھلاڑی کو بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا

Express News

128 سال بعد اولمپکس میں شامل کرکٹ مقابلوں کی تیاری کیلیے میجر لیگ کرکٹ کا انعقاد

Express News

پی ایس ایل 11؛ کراچی کنگز نے نوجوان بلے باز ہارون ارشد کو اسکواڈ میں شامل کرلیا

Express News

چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل 11 سے دستبردار کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان

Express News

ومبلڈن ٹینس میں پہلی بار ویڈیو ریویو سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ

Express News

15 سالہ کرکٹر نے اپنے پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تاریخ رقم کر دی

