پاکستان کے ابھرتے ہوئے بیٹر صاحبزادہ فرحان کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے شاندار کارکردگی کے اعتراف میں پلیئر آف دی منتھ قرار دے دیا۔
رپورٹس کے مطابق صاحبزادہ فرحان نے فروری کے دوران غیرمعمولی کھیل پیش کیا، جس کے باعث انہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں 6 اننگز کے دوران مجموعی طور پر 383 رنز اسکور کیے جن میں دو شاندار سنچریاں بھی شامل ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین محسن نقوی نے اس کامیابی پر صاحبزادہ فرحان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز پاکستان کرکٹ کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی کھلاڑی کی محنت، لگن اور پروفیشنل انداز کا نتیجہ ہے۔
محسن نقوی نے امید ظاہر کی کہ صاحبزادہ فرحان مستقبل میں بھی اپنی عمدہ کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے مزید کامیابیاں حاصل کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔
واضح رہے کہ اس ایوارڈ کے لیے انگلینڈ کے ول جیکس اور امریکا کے شیڈلے وین شیلوک بھی نامزد تھے، تاہم بہترین کارکردگی کی بنیاد پر یہ اعزاز صاحبزادہ فرحان کے نام رہا۔