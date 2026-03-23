انگلش کاؤنٹی واروکشائر کے کپتان ایلکش ڈیویز نے کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ ایڈ برنارڈ نے تینوں فارمیٹ میں کپتانی کی ذمہ داری سنبھال لی۔
31 سالہ ایلکس کو 2024 کے سیزن سے قبل کپتان بنایا گیا تھا۔ بطور کپتان انہوں نے اپنے پہلے سیزن میں 50.68 کے اوسط سے 1115 رنز اسکور کیے جن میں چار سینچریاں شامل ہیں۔
ایلکس ڈیویز کا کہنا تھا کہ ٹیم کی کپتانی کرنا ان کے چند برسوں کے کیریئر کا سب قابلِ فخر سال تھا۔
انہوں نے کہا کہ ٹرافیاں جیتنے کے قابل اسکواڈ بنانے اور اس کو شکل دینے کے عمل کا حصہ ہونا اعزاز کی بات تھی۔