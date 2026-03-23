اہم کھلاڑی کپتانی سے مستعفی

31 سالہ ایلکس کو 2024 کے سیزن سے قبل کپتان بنایا گیا تھا

ویب ڈیسک March 23, 2026
انگلش کاؤنٹی واروکشائر کے کپتان ایلکش ڈیویز نے کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ ایڈ برنارڈ نے تینوں فارمیٹ میں کپتانی کی ذمہ داری سنبھال لی۔

31 سالہ ایلکس کو 2024 کے سیزن سے قبل کپتان بنایا گیا تھا۔ بطور کپتان انہوں نے اپنے پہلے سیزن میں 50.68 کے اوسط سے 1115 رنز اسکور کیے جن میں چار سینچریاں شامل ہیں۔

ایلکس ڈیویز کا کہنا تھا کہ ٹیم کی کپتانی کرنا ان کے چند برسوں کے کیریئر کا سب قابلِ فخر سال تھا۔

انہوں نے کہا کہ ٹرافیاں جیتنے کے قابل اسکواڈ بنانے اور اس کو شکل دینے کے عمل کا حصہ ہونا اعزاز کی بات تھی۔
ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

 Mar 23, 2026 12:20 PM |
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |
عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

عید سے متعلق ریشم کا غیر معمولی بیان، سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی

 Mar 22, 2026 07:23 PM |

Express News

ایرانی فٹبال ٹیم کے کھلاڑی کو بے وفائی کے مبینہ فعل پر قومی ٹیم سے نکال دیا گیا

Express News

128 سال بعد اولمپکس میں شامل کرکٹ مقابلوں کی تیاری کیلیے میجر لیگ کرکٹ کا انعقاد

Express News

پی ایس ایل 11؛ کراچی کنگز نے نوجوان بلے باز ہارون ارشد کو اسکواڈ میں شامل کرلیا

Express News

چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل 11 سے دستبردار کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا اعلان

Express News

ومبلڈن ٹینس میں پہلی بار ویڈیو ریویو سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ

Express News

15 سالہ کرکٹر نے اپنے پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تاریخ رقم کر دی

