 دبئی کے برج خلیفہ پر پاکستان کا قومی پرچم روشن کیا گیا

دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر پاکستانی پرچم کی دلکش لائٹنگ شام 7 بج کر 20 منٹ پر کی گئی

ویب ڈیسک March 23, 2026
یوم پاکستان کی مناسبت سے آج دبئی کے برج خلیفہ پر پاکستان کا قومی پرچم روشن کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر پاکستانی پرچم کی دلکش لائٹنگ شام 7 بج کر 20 منٹ پر کی گئی۔ اس موقع پر سبز و سفید رنگوں میں جگمگاتا قومی پرچم عمارت پر نمایاں کیا گیا جو پاکستان سے محبت اور یکجہتی کی علامت ہے۔

یہ خصوصی لائٹ شو 86ویں یوم پاکستان کی مناسبت سے منعقد کیا گیا،پاکستان میں پہلی مرتبہ یوم پاکستان 23 مارچ 1959 کو منایا گیا، قیام پاکستان کے سات سال بعد صدر اسکندر مرزا اور وزیراعظم چوہدری محمد علی کی قیادت میں 23 مارچ 1956 کو ملک کا اپنا تیارکردہ نیا آئین نافذ ہوا۔

نیا آئین بنا کر نافذ کرنا بہت بڑی کامیابی تھی، لہٰذا حکومت وقت نے اسے ہمیشہ کےلیے یادگار دن قرار دیا اور فیصلہ کیا کہ اب سالانہ سرکاری سطح پر یہ دن یوم جمہوریہ کے نام سے 23 مارچ کو جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ 

واضح رہے کہ برج خلیفہ پر مختلف ممالک کے قومی پرچم اور اہم مواقع پر خصوصی لائٹنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے جو عالمی یکجہتی اور ثقافتی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال ہے۔
