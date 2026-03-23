خطے کی کشیدہ صورتحال؛اسحاق ڈار کے عراق، ترکیہ اور ایران کے وزرائے خارجہ سے اہم رابطے

اسحاق ڈار نے عالمی و علاقائی امن کے لیے مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا

ویب ڈیسک March 23, 2026
facebook whatsup

 نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے خطے کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں اہم سفارتی روابط کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے عراق، ترکیہ اور ایران کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے کیے۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عراق کے وزیر خارجہ فؤاد حسین سے گفتگو کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جاری کشیدگی اور اس کے ممکنہ اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ عدم استحکام سے بچاؤ کے لیے مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔

اس موقع پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ضروری ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اتفاق کیا کہ موجودہ حالات میں سفارتکاری ہی مسائل کا مؤثر حل ہے جبکہ گفتگو کے دوران عیدالفطر کی مبارکباد کا بھی تبادلہ کیا گیا۔

ادھر محمد اسحاق ڈار نے ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے بھی ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں امریکی صدر کی جانب سے اعلان کردہ عارضی جنگ بندی بھی شامل تھی۔

مزید پڑھیں

Express News

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی کوششیں، عالمی رہنماؤں سے رابطے

اسحاق ڈار نے عالمی و علاقائی امن کے لیے مسلسل سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا جبکہ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی رابطہ برقرار رکھنے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

علاوہ ازیں محمد اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ٹیلیفون پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔

اس موقع پر دونوں فریقوں نے بدلتی صورتحال کے پیش نظر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو