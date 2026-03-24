رمضان اور عید تعطیلات کے بعد نئے عزائم: طلبہ، ملازمین اور خواتین کے لیے مفید مشورے

رمضان میں صبر، برداشت اور نظم و ضبط جیسی جو خوبیاں پروان چڑھتی ہیں، جنہیں عملی زندگی میں اپنانا کامیابی کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے

ویب ڈیسک March 24, 2026
رمضان المبارک کے بابرکت مہینے اور عید الفطر کی خوشیوں سے بھرپور تعطیلات کے بعد اب زندگی ایک بار پھر معمول کی ڈگر پر چل پڑی ہے۔

اس مرحلے پر ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنے روزمرہ کے معمولات کو بحال کریں بلکہ ایک نئے عزم اور مثبت سوچ کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو مزید بہتر انداز میں انجام دینے کی کوشش کریں۔

طلبہ کے لیے یہ وقت خاص اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کے دوران عبادات اور عید کی مصروفیات کے باعث تعلیمی سرگرمیوں میں کچھ وقفہ آ جاتا ہے، تاہم اب دوبارہ پڑھائی کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔

ماہرین تعلیم کے مطابق طلبہ کو چاہیے کہ وہ ایک منظم شیڈول ترتیب دیں، جس میں پڑھائی، آرام اور دیگر سرگرمیوں کے لیے متوازن وقت مختص ہو۔

چھوٹے اہداف مقرر کر کے ان کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف تعلیمی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ خود اعتمادی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔

پیشہ ور افراد کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی ملازمت یا کاروبار میں نئی توانائی کے ساتھ واپسی کریں۔

رمضان المبارک میں صبر، برداشت اور نظم و ضبط جیسی جو خوبیاں پروان چڑھتی ہیں، انہیں عملی زندگی میں اپنانا کامیابی کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے۔

دفاتر میں وقت کی پابندی، کام میں یکسوئی اور ٹیم ورک کو فروغ دینا نہ صرف ذاتی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ ادارے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

کاروباری افراد کے لیے بھی یہ وقت ہے کہ وہ نئی حکمت عملی ترتیب دیں اور کلائنٹس کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں۔

خواتین کے لیے رمضان اور عید کا دورانیہ خاصا مصروف ہوتا ہے، جس میں عبادات کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔  تعطیلات کے بعد گھریلو امور کو دوبارہ منظم کرنا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔

ماہرین کے مطابق خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کی ترجیحات طے کریں اور خود کے لیے بھی وقت نکالیں۔ صحت مند طرزِزندگی اپنانا، متوازن غذا اور مناسب آرام نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔

سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک ہمیں جو روحانی تربیت فراہم کرتا ہے، اسے سال بھر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ باہمی احترام، دوسروں کی مدد اور مثبت رویہ اپنانا معاشرے کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

عید کے بعد کا وقت دراصل ایک نئے آغاز کا موقع ہوتا ہے، جہاں ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر باکسنگ میں قدم رکھنے کیلیے تیار، ورلڈ باکسنگ چیمپئن کا ٹریننگ دینے کا انکشاف

ہانیہ عامر باکسنگ میں قدم رکھنے کیلیے تیار، ورلڈ باکسنگ چیمپئن کا ٹریننگ دینے کا انکشاف

 Mar 24, 2026 02:21 AM |
ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

ہانیہ عامر کی ساڑھی میں بولڈ تصاویر پر سوشل میڈیا صارفین برہم

 Mar 23, 2026 12:20 PM |
رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

رشتے میں وہ ہمارے باپ لگتے ہیں، فہد مصطفیٰ کی والد کے ہمراہ تصاویر وائرل

 Mar 23, 2026 12:14 AM |

متعلقہ

Express News

عید اور سوشل میڈیا، خوشیاں بانٹیں مگر توازن کے ساتھ

Express News

عید کی خوشیوں میں مہمان نوازی کا رنگ، سادہ انداز میں دل جیتنے کے گُر

Express News

چہرے کی جھریوں سے بچاؤ ممکن، ماہرین نے مؤثر احتیاطی تدابیر بتا دیں

Express News

دیر سے ناشتہ کرنا صحت کےلیے نقصان دہ ہوسکتا ہے، ماہرین کی تنبیہ

Express News

عیدالفطر پر کون سے ملبوسات ’’فیشن ٹرینڈز‘‘ میں شامل ہیں؟

Express News

ہنسی، دل و دماغ کو تندرست رکھنے کا قدرتی نسخہ

