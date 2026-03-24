غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد اور منافع کی ترسیل میں اضافہ

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے تسلسل اور مالیاتی استحکام کو تقویت مل رہی ہے

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری اور سرمایہ کار اعتماد مستحکم ہو رہا ہے۔

مالی سال 2026 کے پہلے 8 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے منافع و ڈیویڈنڈ 1.73 ارب ڈالر ہو گئے، جو گزشتہ سال سے 10.52 فیصد زیادہ ہیں۔

فروری 2026 میں غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے 48.7 ملین ڈالر کی ادائیگیاں ریکارڈ ہوئیں، جو مستحکم کاروباری سرگرمیوں کی عکاس ہیں۔

پاور، مالیاتی، فوڈ، کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ شعبوں میں بالترتیب 421.85، 374.09، 142.42، 132.3 اور 91.29 ملین ڈالر کی ادائیگیاں ریکارڈ ہوئیں۔

مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق انڈیپینڈنٹ سروے کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والے بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔

انہوں نے کہا کہ دو سال پہلے تقریباً 60 فیصد سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کو موزوں سمجھتے تھے، جو اب بڑھ کر 75 فیصد ہو گئے ہیں۔

سرمایہ کاروں کے مطابق ملک میں استحکام آ رہا ہے، حکومتی مشینری بہتر کام کر رہی ہے اور سیکیورٹی ماحول بھی بہتر ہو رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو