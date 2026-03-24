لکی مروت: کلہاڑی کے وار سے دو نوجوان بے دردی سے قتل

مقتولین کی شناخت 13 سالہ ضیاءاللہ اور 19 سالہ امتیاز کے ناموں سے ہوئی، پولیس

ویب ڈیسک March 24, 2026
ڈی آئی خان:

لکی مروت ورغڑ میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں کلہاڑی کے وار سے دو نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔

پولیس کے مطابق مقتولین کی شناخت 13 سالہ ضیاءاللہ اور 19 سالہ امتیاز کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دونوں نوجوانوں کو ان کے گھر کے ایک کمرے میں نشانہ بنایا گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اہلِ خانہ ایک منگنی تقریب میں شرکت کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔

واقعے کا مقدمہ مقتول کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے جس میں حیات اللہ کو نامزد ملزم قرار دیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق امتیاز کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔

پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
انٹرٹینمنٹ

ندا یاسر کے بولڈ لباس اور وگ پر صارفین کی شدید تنقید

ندا یاسر کے بولڈ لباس اور وگ پر صارفین کی شدید تنقید

ماہرہ خان نے اپنے کرش کا انکشاف کردیا

ماہرہ خان نے اپنے کرش کا انکشاف کردیا

ہانیہ عامر باکسنگ میں قدم رکھنے کیلیے تیار، ورلڈ باکسنگ چیمپئن کا ٹریننگ دینے کا انکشاف

ہانیہ عامر باکسنگ میں قدم رکھنے کیلیے تیار، ورلڈ باکسنگ چیمپئن کا ٹریننگ دینے کا انکشاف

متعلقہ

Express News

مصطفیٰ عامر قتل کیس: ارمغان کے گھر چھاپے میں زخمی ڈی ایس پی انتقال کرگئے

Express News

ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں محصور

Express News

 دبئی کے برج خلیفہ پر پاکستان کا قومی پرچم روشن کیا گیا

Express News

پاکستان کی حکومت اور عوام نے ہمیشہ قومی خودمختاری اور آزادی کا بھرپور دفاع کیا، چینی صدر

Express News

وزیراعظم کا ایرانی صدر سے رابطہ، کشیدگی کم کرکے مذاکرات کی راہ اپنانے پر زور

Express News

بابِ خیبر "پاکستان زندہ باد" کے نعروں سے گونج اٹھا

