کے الیکٹرک نے سید طٰہٰ کو نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کردیا گیا

اسٹاف رپورٹر March 24, 2026
facebook whatsup

کے الیکٹرک کی جانب سے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کردی گئی ہے۔

کے الیکٹرک کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکس چینج کی انتظامیہ کو بھیجے گئے خط میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کے الیکٹرک نے سید طٰہٰ کو نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کردیا گیا ہے۔

اس تقرری سے قبل ادیب احمد بطور قائم مقام چیف ایگزیکٹو فرائض انجام دے رہے تھے، خط میں بتایا گیا ہے کہ نئے سی ای او سید طٰہٰ 15 اپریل سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔

خط کے مطابق سید طٰہٰ فروری 2020 سے پاکستان اسٹیٹ آئل میں بھی ایم ڈی اور سی ای او کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں اور وہ اس نئی تقرری سے قبل کے الیکٹرک کے چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر بھی رہ چکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

متعلقہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو