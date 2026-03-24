کے الیکٹرک کی جانب سے نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کردی گئی ہے۔
کے الیکٹرک کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکس چینج کی انتظامیہ کو بھیجے گئے خط میں آگاہ کیا گیا ہے کہ کے الیکٹرک نے سید طٰہٰ کو نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کردیا گیا ہے۔
اس تقرری سے قبل ادیب احمد بطور قائم مقام چیف ایگزیکٹو فرائض انجام دے رہے تھے، خط میں بتایا گیا ہے کہ نئے سی ای او سید طٰہٰ 15 اپریل سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
خط کے مطابق سید طٰہٰ فروری 2020 سے پاکستان اسٹیٹ آئل میں بھی ایم ڈی اور سی ای او کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں اور وہ اس نئی تقرری سے قبل کے الیکٹرک کے چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر بھی رہ چکے ہیں۔