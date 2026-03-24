عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود پاکستانی عوام کو ریلیف

ٹیکس کی شرح بھی 25 فیصد رکھی گئی

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود پاکستان حکومت نے عوام پر بوجھ کم رکھا ہوا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایران جنگ کے باعث خطے میں بڑھتی کشیدگی نے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے تاہم پاکستان نے محتاط رویہ اپنایا ہے۔

 وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ تیل کی بڑھتی قیمتوں کے باوجود عوام پر بوجھ کم رکھا گیا ہے، عالمی قیمتیں 27-71 فیصد بڑھیں، پاکستان میں اضافہ 22-24 فیصد اضافہ کیا گیا۔

وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیکس کی شرح بھی 25 فیصد رکھی گئی، خطے کے اوسط 35 فیصد کے مقابلے میں کم اضافہ کیا گیا ہے۔

وزارت نے یہ بھی کہا کہ  پیٹرول اور ڈیزل پر 0 فیصد سیلز ٹیکس برقرار رکھا گیا ہے۔  ان اقدامات سے مالی استحکام اور عوامی تحفظ کے درمیان توازن قائم رکھا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو