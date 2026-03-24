آئی جی پنجاب سے صوبے بھر سے بچی کے اغوا کے کیسز کی رپورٹ طلب

بچی اغوا کا کیس جب تھانے میں جاتا ہے تو آپ کے تفتیشی کا رویہ یہی ہوتا ہے بچی خود گئی ہوگی، جیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

لاہور ہائیکورٹ نے لڑکی مقدس بی بی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کے دوران آئی جی پنجاب سے صوبے بھر سے بچی کے اغوا کے کیسز کی رپورٹ طلب کرلی۔

چیف جسٹس نے حکم دیا کہ اغوا کیسز میں تفتیشی افسران کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی جائے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سے 15 میں تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔

چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے سلمیٰ بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔

عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم خان نے رپورٹ پیش کر دی۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ لڑکی کو 2022 میں قتل کیا گیا۔

عدالت نے استفسار کیا کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ بچی کو قتل کر دیا گیا ہے؟

آئی جی پنجاب نے بتایا کہ بچی جس گھر میں ملازمہ تھی اس مالک کے داماد کا ریمانڈ لیا گیا، سی ڈی آر سے پتہ چلا ملزم محسن سے بچی کا رابطہ تھا اور اب وہ ملزم محسن ہمارے جسمانی ریمانڈ پر ہے، اس نے بچی کو قتل کرکے لاش نالے میں پھینک دی تھی۔

جیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ کیا اب بچی کی لاش کسی تھانے والوں نے امانتاً دفن کر دی۔ آئی جی سے استفسار کیا گیا کہ اس کیس کو ثابت کرنے میں کتنے سال لگے؟

آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم خان نے جواب دیا کہ چار سال لگے۔

چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ ایسے تفتیشی افسران کو کیوں کیس دیتے ہیں جو سالہا سال گزار دیتے ہیں، بچی اغوا کا کیس جب تھانے میں جاتا ہے تو آپ کے تفتیشی کا رویہ یہی ہوتا ہے بچی خود گئی ہوگی۔

چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کو محنتی تفتیشی افسران تعینات کرنے کی ضرورت ہے، تفتیشی افسران کا ماضی کا ریکارڈ دیکھ کر تفتیش دیا کرے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو