پاکستان 2025 میں دنیا کا سب سے زیادہ اسموگ سے متاثرہ ملک قرار

مجموعی طور پر زیر جائزہ 143 میں سے 130 ممالک اور علاقے ڈبلیو ایچ او کی گائیڈ لائن پر پورا اترنے میں ناکام رہے۔

ویب ڈیسک March 24, 2026
facebook whatsup

ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو 2025 میں دنیا کا سب سے زیادہ اسموگ سے متاثرہ ملک قرار دیا گیا جب کہ ملک میں پی ایم 2.5 کے نام سے جانے جانے والے خطرناک چھوٹے ذرات کی مقدار ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کی تجویز کردہ سطح سے 13 گنا زیادہ رہی۔

سوئس ایئر کوالٹی مانیٹرنگ فرم آئی کیو ایئر نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا  کہ 13 ممالک اور علاقوں نے ڈبلیو ایچ او کے معیار کے مطابق پی ایم 2.5 کی اوسط سطح کو گزشتہ سال 5 مائیکرو گرام فی مکعب میٹر سے کم رکھا۔

رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر زیر جائزہ 143 میں سے 130 ممالک اور علاقے ڈبلیو ایچ او کی گائیڈ لائن پر پورا اترنے میں ناکام رہے، سب سے زیادہ آلودہ فہرست میں بنگلہ دیش اور تاجکستان دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔

چاڈ اعداد و شمار کے 2024 کا سب سے زیادہ اسموگی ملک تھا وہ اب  2025 میں چوتھے نمبر پر رہا لیکن پچھلے سال  پی ایم 2.5 کے ارتکاز میں کمی کا امکان اعداد و شمار کے خلا کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

 

ہندوستان کا لونی 2025 میں دنیا کا سب سے آلودہ شہر تھا، دنیا کے سب سے آلودہ ترین 25 شہر بھارت، پاکستان اور چین کے تھے۔

دنیا کے صرف 14 فیصد شہر 2025 میں ڈبلیو ایچ او کے معیار پر پورا اترے، جو کہ ایک سال پہلے کے 17 فیصد سے کم ہے، کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے پورے امریکا اور یورپ تک پی ایم 2.5 کو بڑھا دیا۔

2025 میں اس معیار پر پورا اترنے والے ممالک میں آسٹریلیا، آئس لینڈ، ایسٹونیا اور پاناما شامل تھے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ندا یاسر کے بولڈ لباس اور وگ پر صارفین کی شدید تنقید

Mar 24, 2026 11:47 AM |
ماہرہ خان نے اپنے کرش کا انکشاف کردیا

 Mar 24, 2026 10:08 AM |
ہانیہ عامر باکسنگ میں قدم رکھنے کیلیے تیار، ورلڈ باکسنگ چیمپئن کا ٹریننگ دینے کا انکشاف

 Mar 24, 2026 02:21 AM |

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو