ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی امریکا سے مذاکرات کی حمایت

امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکا کے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں

ویب ڈیسک March 24, 2026
ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے امریکا سے مذاکرات کی حمایت کردی۔ 

العربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم لیڈر نے مذاکرات کی حمایت کردی ہے جبکہ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایرانی حکام نے کسی قسم کے مذاکرات سے انکار کردیا تھا۔ 

واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکا کے ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جلد ایک حتمی معاہدے کی طرف پہنچا جاسکتا ہے۔ 

عالمی میڈیا نے اپنی رپورٹوں میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کیلئے اسلام آباد میں بیٹھک لگے گی اور اس تنازع میں پاکستان کی سفارتی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ 
