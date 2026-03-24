آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ (پی آئی ٹی بی) کے اشتراک سے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آئل انڈسٹری کے لیے ایک جامع تربیتی سیشن کا انعقاد کیا، جو ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کے ٹریک اینڈ ٹریس نظام کے نفاذ کی جانب اہم قدم ہے۔
ترجمان، اوگرا عمران غزنوی کے مطابق اوگرا ہیڈ آفس اسلام آباد میں منعقدہ اس سیشن میں 200 سے زائد نمائندگان کی شرکت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد آن لائن بھی شریک ہوئی جبکہ اس موقع پر اوگرا اور پی آئی ٹی بی کے سینئر حکام بھی موجود تھے۔
تربیت کا مقصد اوگرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے مؤثر استعمال سے متعلق آگاہی دینا تھا، جو ملک کے آئل سپلائی چین کو ڈیجیٹل بنانے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ اس نظام میں درآمد و برآمد، پیداوار و اسٹاک رپورٹنگ، سیلز اور ترسیل کی نگرانی کے ساتھ ساتھ ریفائنریز سے ریٹیل آؤٹ لیٹس تک حقیقی وقت میں ڈیٹا انضمام شامل ہے۔
چیئرمین اوگرا، جناب شہزاد اقبال نے افتتاحی خطاب میں کہا کہ ڈیجیٹل نظام شفافیت، کارکردگی اور پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حرکت کی مؤثر نگرانی میں کلیدی کردار ادا کرے گا، جبکہ ریگولیٹری نظام اور سروس ڈیلیوری کو بھی بہتر بنائے گا۔
پی آئی ٹی بی کے ماہرین نے مختلف ماڈیولز پر تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ شرکاء کو سوالات اور تجاویز پیش کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا، جن کے جوابات اوگرا اور پی آئی ٹی بی کی ٹیموں نے دیے۔
اوگرا نے آئل سیکٹر میں ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مؤثر تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔