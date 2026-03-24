پاکستان ریلویز کو عید کے تین دنوں میں مسافر ٹرینوں سے ریکارڈ آمدن

اگلے تین سال میں کراچی سے روہڑی ٹریک مکمل اَپ گریڈ کر دیں گے، وزیر ریلوے

ویب ڈیسک March 24, 2026
لاہور:

پاکستان ریلویز کو عید کے تین دنوں میں مسافر ٹرینوں سے ریکارڈ آمدن حاصل ہوئی ہے۔

ترجمان ریلویز کے مطابق عید کے پہلے دن 11 کروڑ، دوسرے دن 17 کروڑ جبکہ تیسرے دن 20 کروڑ سے زائد آمدن ہوئی۔ پچھلے ایک ہفتے میں ریلوے کو پسنجر ٹرینوں سے 1 ارب روپے سے زائد آمدن ہوئی۔

وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ ریکارڈ آمدن مثبت پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس پر انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ محمد حنیف عباسی نے ہدایت کی کہ مسافروں کی سہولیات میں اضافے کے لیے کام کیا جائے۔

عید الفطر کے موقع پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ

وزیرِ ریلوے نے ہدایت کی کہ بہتر سہولیات اور مضبوط ٹریک مسافروں کا حق ہے، دونوں پر کام کر رہے ہیں۔ اگلے تین سال میں کراچی سے روہڑی ٹریک مکمل اَپ گریڈ کر دیں گے۔

واضح رہے کہ محکمہ ریلوے نے عید کے موقع پر مسافروں کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلائی تھیں جس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔
مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستانی فلم ’بلھا‘ 2 دن میں 2 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب

پاکستانی فلم ’بلھا‘ 2 دن میں 2 کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب

Mar 24, 2026 02:32 PM |
سابقہ اداکارہ نے نامور صحافی سے دوسری شادی کا قصہ سنادیا

سابقہ اداکارہ نے نامور صحافی سے دوسری شادی کا قصہ سنادیا

 Mar 24, 2026 02:02 PM |
ڈکی بھائی نے ’پی این آئی ایل‘ سے نام نکلوانے کیلیے درخواست دائر کردی 

ڈکی بھائی نے ’پی این آئی ایل‘ سے نام نکلوانے کیلیے درخواست دائر کردی 

 Mar 24, 2026 12:28 PM |

مصطفیٰ عامر قتل کیس: ارمغان کے گھر چھاپے میں زخمی ڈی ایس پی انتقال کرگئے

ایران اسرائیل امریکا جنگ کے سبب 450 پاکستانی زائرین تاحال کربلا میں محصور

 دبئی کے برج خلیفہ پر پاکستان کا قومی پرچم روشن کیا گیا

پاکستان کی حکومت اور عوام نے ہمیشہ قومی خودمختاری اور آزادی کا بھرپور دفاع کیا، چینی صدر

وزیراعظم کا ایرانی صدر سے رابطہ، کشیدگی کم کرکے مذاکرات کی راہ اپنانے پر زور

بابِ خیبر "پاکستان زندہ باد" کے نعروں سے گونج اٹھا

